Депутаты предлагают штрафовать чиновников, оскорбляющих россиян

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-30T16:10:32+03:00

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Депутаты предлагают ввести штрафа для чиновников, которые оскорбляют россиян. С ответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, во вторник, 30 апреля. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В сопроводительной записке указывается, что данный законопроект призван «уравнять» права власти и граждан. Это поможет исключить социальное неравенство и несправедливость.

Наказывать провинившихся будут рублем. Штрафы законодатели предлагают внушительные: от 500 до 800 тысяч рублей или удержанием дохода на срок от одного до двух лет. Коме того, будут применяться принудительные работы сроком до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Если оскорбление прозвучало в СМИ или во время публичного выступления, то могут применяться повышенные санкции. Самым большим наказанием станет тюремный срок от трех до пяти лет, но при условии, если прозвучали угрозы применения насилия, пишет газета «Известия».

Аналогичные призывы уже звучали в Госдуме с начала 2019 года. В качестве примеров парламентарии приводят случаи, когда чиновники с презрением или явным оскорблением отзываются о людях. Например, уральская чиновница Ольга Глацких напомнила, что "государство не просило вас рожать", а в Саратове предложили людям есть макарошки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

ИСТОЧНИК KP.RU