СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-30T16:17:11+03:00

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В связи с нарушениями требований пожарной безопасности судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот».

"Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его", - приводит ТАСС информацию экстренных служб.

Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал юридическое лицо "Театр "У Никитских ворот" виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности. В связи с этим было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Как было установлено, администрация театра вновь не выполнена предписания пожарного надзора в указанный срок.

При этом в театре сообщили, что спектакль «Братишка», который был запланирован на вечер 30 апреля, отменен по техническим причинам. В настоящее время производится возврат денег за приобретенные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU