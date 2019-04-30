Политолог прокомментировал слова команды Зеленского о «неожиданных ударах»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-30T17:03:27+03:00

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Чтобы сделать выводы о намерениях команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского необходимо дождаться инаугурации, поскольку сейчас заявления его штаба напоминают «нестройный хор» и «политическую какофонию». Соответствующим образом политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова военного советника Зеленского Ивана Апаршин о полной готовности Киева вступить в НАТО и способности нанести удар «там, где вы его не ожидаете».

«Такое ощущение, что там какое-то неопределённое количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего. Как будет на самом деле, из этих заявлений вывод сделать сложно. Дождёмся уже инаугурации, потому что пока всё это напоминает нестройный хор, «политическую какофонию». Насколько эти заявления будут отвечать действиям самого президента, неизвестно», - сказал политолог в беседе с RT, добавив, что Зеленский мог бы попросить свой штаб не торопиться с подобными речами.

Заявления штаба Зеленского напоминают «нестройный хор» и «политическую какофонию»Фото: ТАСС

Дадчук считает, что подобные заявления демонстрируют то, что каких-либо реальных изменениЙ на Украине не будет и вся борьба с коррупцией «будет направлена на то, чтобы заменить одних коррупционеров на других».

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Военный советник победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, Иван Апаршин, заявил о полной готовности Киева вступить в НАТО. Также мужчина отметил, что Украина может нанести удар «там, где вы его не ожидаете». Советник Зеленского заявил, что Киев найдет возможности ответить на вызовы до момента вступления в НАТО. (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU