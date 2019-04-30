2019-04-30T17:15:32+03:00
Политика

На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»

РЭБ поступил на вооружение в армию РФ только в апреле этого года
Елена АКИМОВА
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Во время Парада Победы впервые покажут уникальный комплекс "Палантин"Во время Парада Победы впервые покажут уникальный комплекс "Палантин"Фото: Минобороны РФ
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Во время парада Победы на 9 мая зрители впервые увидят уникальный боевой комплекс «Палантин». Российская разработка поступила на вооружение только в апреле 2019 года. Боевую машину продемонстрируют в Воронеже.

Первый уникальный комплекс радиоэлектронного подавления «Палантин» поступил на вооружение общевойсковой армии Западного военного округа. Вторая аналогичная машина находится в учебном центре. Она случит тренажером для обучения специалистов соответствующего профиля.

Эксперты отмечают, что особенность комплекса в том, что современное оборудование способно подавлять существующие и перспективные системы радиосвязи противника. Кроме того, РЭБ может «ослеплять» противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, сообщает сайт телеканала "Звезда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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