Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-30T17:47:33+03:00

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Исполнительный директор Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал почему возникло предложение о введение пошлин для посылок из-за рубежа.

«Сегодня интернет-торговля уже давно перестала иметь границы. Мы можем заказать любой товар из любой точки Земного шара, он прилетит к нам за два-три дня. Покупка в зарубежном интернет-магазине уже ничем не отличается от покупки в российском интернет-магазине», - отметил он.

При этом Соколов добавил, что в тоже время у крупнейших зарубежных компаний, оперирующих на рынках всех стран, есть возможность работать с издержками на 30 % ниже. «Потому что им не нужно платить здесь НДС, им нет необходимости платить ввозные пошлины, нет необходимости сертифицировать товары, использовать кассы, защищать права потребителей, маркировать товары, сопровождать их информацией на русском языке, иметь официального импортера, предоставлять гарантийное обслуживание. Все это в общей сложности дает им возможность работать на 30 % эффективнее», - пояснил исполнительный директор АКИТ, добавив, что, когда появляется «конкурент, который на законодательном уровне имеет право нести на 30% меньше издержек, тебя просто стирают с этого рынка».

Кроме того, представитель Ассоциации уточнил, что в усиление конкуренции не приведет к росту цен. «Цены не изменятся. Конкуренция всегда всё расставляет на свои места. И усиление конкуренции никогда не влияло на рост цен. Наоборот, оно влияет на снижение цен. Поскольку интернет – это очень высококонкурентная среда, продавцы отлично понимают, что и почем можно продать, а почем продать нельзя. Никто не торгует себе в минус. Все торгуют с прибылью. С ценами ничего не произойдет. Потому что продавцы, желая получить своих клиентов на нашем рынке, который для них очень интересен, будут устанавливать адекватные цены, ровно те цены, которые устанавливают сейчас, желая получить спрос. », - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Ассоциация компаний интернет-торговли предложила обложить поставки из-за рубежа дополнительной пошлиной в 15% от стоимости товара. Письмо изначально отправили вице-премьеру Дмитрию Козаку, а теперь дожидается вердикта в Институте Гайдара, Аналитичеком центре при правительстве и в «Почте России».

Стоит отметить, что в настоящее россияне все больше товаров покупают за рубежом. В основном в Поднебесной. Объем поставок из-за границы каждый год растет. За прошлый год он составил более 300 млрд рублей. Жители крупных городов заказывают через AliExpress практически все - даже самые мелкие вещи, которые можно купить в хозяйственных магазинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706277" frameborder="0"></iframe> АКИТ предложила ввести новые пошлины для покупок в зарубежных интернет-магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU