2019-04-30T18:10:25+03:00
Общество

Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus

Как отметил глава ведомства Денис Мантуров, над созданием автомобиля работали лучшие дизайнеры и инженеры
Марина ВЕНЦОВА
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Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus. Фото: "Фейсбук" Министерства промышленности и торговли РФМинпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus. Фото: "Фейсбук" Министерства промышленности и торговли РФ
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Министерство промышленности и торговли первые опубликовало фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились во вторник, 30 апреля, на странице ведомства в «Фейсбуке».

Кроссовер Aurus Komendant

Кроссовер Aurus Komendant

"Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ведомстве ожидают, что внедорожник станет наиболее востребованной моделью бренда Aurus на внутреннем рынке. По словам Мантурова, прототип автомобиля появится до конца апреля, затем он будет представлен широкой аудитории.

Внедорожник Aurus Komendant получил свое название в честь Комендантской башни Московского Кремля.

Внедорожник Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что компания Aurus занялась разработкой минивэна Arsenal. Модель получила свое название в честь Арсенальной башни Московского Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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