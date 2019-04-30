2019-04-30T18:45:00+03:00
В мире

Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank

Президент США требует запретить банку предоставлять информацию о финансах истцов в Конгресс
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд Трамп оспорил в суде запрос демократов в Конгрессе к банкам о его финансахПрезидент США Дональд Трамп оспорил в суде запрос демократов в Конгрессе к банкам о его финансахФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять информацию о финансах истцов в Конгресс.

"Повестки были выписаны, чтобы извести президента Дональда Трампа, подвергнуть досмотру все аспекты его личных финансов, деловых предприятий, приватной информации о президенте и его семье, а также чтобы вынюхать все, чем можно нанести ему политический ущерб", - приводит газета «The Hill» выдержку из искового заявления.

По данным газеты, иск направлен на то, чтобы заблокировать исполнение повесток, которые направляются из финучреждений спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В них, как отмечает издание, председателями являются демократы - Адам Шифф и Максин Уотерс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пятеро американских конгрессменов-демократов из комитета Палаты представителей по финансовым услугам запросили у Deutsche Bank данные о возможной связи России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу для операций с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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