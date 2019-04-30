Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-30T19:08:56+03:00

Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий и избранный президенты Украины договорились о встрече в ближайшее время

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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому. В ходе телефонного разговора он поздравил его с официальными результатами выборов, которые ранее во вторник огласила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также попросил поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов.

"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины", - написал он в "Фейсбуке".

Кроме того, Порошенко отметил, что должен скоординировать усилия с Зеленским в вопросе ужесточения санкций против России. Именно это, как подчеркнул глава государства, главная задача последних трех недель его пребывания у власти. Однако окончательно решить этот вопрос должен будет уже новый президент страны.

"Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время", - отметил действующий глава Незалежной.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что 30 апреля, ЦИК Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента 2019 года, который прошел в 21 апреля. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны.

ИСТОЧНИК KP.RU