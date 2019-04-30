2019-04-30T19:12:01+03:00
Политика

В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой

В Совете Федерации РФ прокомментировали предложение создать список лиц США, которые причастны к нарушению прав россиянки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативойВ Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативойФото: REUTERS
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Предложение создать список лиц США, которые причастны к нарушению прав приговоренной к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной – неплохая инициатива, но американцев это волновать особо не будет. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Появление такого списка — неплохая инициатива. К сожалению, я думаю, что американцев он особо волновать не будет. Но прецедент, который произошёл с Марией Бутиной, то, что её уже продолжительное время держат в тюрьме, — это полный беспредел», — сказал сенатор в беседе с RT, подчеркнув, что «хвалёное американское правосудие дало осечку».

Ранее, во вторник, 30 апреля, депутаты направили предложение главе российского МИД Сергею Лаврову с идей о создании «Списка Бутиной», в который будут внесены должностные лица, приложившие руку к нарушению прав россиянки.

Напомним, американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Россиянка уже сообщила о возможной подаче апелляции.

Мария Бутина задает вопрос Дональду Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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