2019-04-30T19:21:42+03:00
Политика

Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, инцидент произошел северо-западнее села Водяное
Марина ВЕНЦОВА
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Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине в ДонбассеГрузовик с украинскими силовиками подорвался на мине в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что грузовик 79-й бригады подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на мине под Мариуполем. По его словам, в результате инцидента двое украинских военнослужащих погибли.

«29 апреля северо-западнее села Водяное грузовой автомобиль ЗиЛ-131 79-й десантно-штурмовой бригады подорвался на установленной украинскими силовиками противотанковой мине», - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По данным Безсонова, в грузовике находились снаряды для гаубиц Д-30, которые были ранее спрятаны в Водяном. В результате взрыва, как отметил представитель ведомства, погибли двое украинских десантников, автомобиль сгорел дотла.

Ранее сайт kp.ru писал, что в расположенном на территории Донбасса городе Макеевка прогремел взрыв. Как отметили тогда в Управлении Народной милиции ДНР, подрыв самодельного устройства был осуществлен утром около 09.00 часов. Известно, что повреждения получил один автомобиль. Данные о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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