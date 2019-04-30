В Санкт-Петербурге 30 ветеранов, блокадников и узников концлагерей получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-30T19:25:55+03:00

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Накануне Дня Победы ключи от новых квартир получили 30 петербуржцев: 22 жителя блокадного Ленинграда, 2 ветерана Великой Отечественной войны и 6 узников концлагерей. Документы на квартиры новым владельцам 30 апреля в Смольном вручил и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ветераны переедут в новые дома, расположенные в в Приморском и Красногвардейском районах Северной столицы.

По словам главы региона, еще 19 ветеранов станут новоселами до конца 2019 года.

- До конца года мы обеспечим жильем еще девятнадцать ветеранов войны. Еще 68 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей стоят на учете, - рассказал Александр Белов. - Правительство выделило 30 миллионов рублей, чтобы все нуждающиеся получили квартиры, — отметил Беглов.

Всего с начала действия указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» новые квартиры получили 12 323 ветеранов. Указ также предусматривает улучшение жилищных условий малолетних узников концлагерей и гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU