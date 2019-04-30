2019-04-30T19:42:39+03:00
Политика

Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии

Кроме того, турецкий и российский лидеры договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии
Марина ВЕНЦОВА
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Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в ЛивииЭрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в ЛивииФото: REUTERS
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Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 30 апреля, обсудили ситуацию в Ливии. Турецкий лидер отметил, что его страна поддерживает мир и стабильность в этой стране.

«Президенты также договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии", - цитирует ТАСС коммюнике, которые было распространено турецкой стороной.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе переговоров он предложил президенту США создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400. Кроме того, главы двух стран также обсудили проблемы терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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