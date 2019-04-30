Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 30 апреля, обсудили ситуацию в Ливии. Турецкий лидер отметил, что его страна поддерживает мир и стабильность в этой стране.
«Президенты также договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии", - цитирует ТАСС коммюнике, которые было распространено турецкой стороной.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе переговоров он предложил президенту США создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400. Кроме того, главы двух стран также обсудили проблемы терроризма.
ИСТОЧНИК KP.RU