Зеленский объявил публичный конкурс на должность советника президента Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале публичного конкурса на должность советника главы государства, отметив при этом требования к претенденту.
«Мы начинаем первый конкурс - советник президента Украины, - сообщил он в «Фейсбуке». - Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка - украинский, английский обязательно; если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту».
Ранее, как писал сайт kp.ru, действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов украинцам. Кроме того, он отметил необходимость скоординировать усилия с Зеленским в вопросе ужесточения санкций против России.
Напомним, во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента, который прошел в 21 апреля 2019 года. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны. По итогам подсчета голосов, он заручился поддержкой почти 75% избирателей страны.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU