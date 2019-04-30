2019-04-30T20:25:38+03:00
Политика

Зеленский объявил публичный конкурс на должность советника президента Украины

Избранный глава государства отметил, что от претендента требуется знание трех языков и готовность работать 24/7
Марина ВЕНЦОВА
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Зеленский объявил публичны конкурс на должность советника президентаЗеленский объявил публичны конкурс на должность советника президентаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале публичного конкурса на должность советника главы государства, отметив при этом требования к претенденту.

«Мы начинаем первый конкурс - советник президента Украины, - сообщил он в «Фейсбуке». - Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка - украинский, английский обязательно; если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту».

Ранее, как писал сайт kp.ru, действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов украинцам. Кроме того, он отметил необходимость скоординировать усилия с Зеленским в вопросе ужесточения санкций против России.

Напомним, во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента, который прошел в 21 апреля 2019 года. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны. По итогам подсчета голосов, он заручился поддержкой почти 75% избирателей страны.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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