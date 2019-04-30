Эрдоган: проект F-35 обречен на провал без участия Анкары

СЕГОДНЯ 20:41 2019-04-30T20:41:49+03:00

Президент Турции отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки исключить страну из этого проекта

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если Соединенные Штаты исключат страну из программы по производству истребителей F-35, то ей будет нанесен большой ущерб.

«Сегодня нас пытаются исключить из проекта по F-35, частью которого мы являемся, - приводит его слова РИА Новости. - Без Турции этому проекту будет нанесен большой ущерб».

При этом Эрдоган отметил, что, когда Анкара почувствовала необходимость в системах противоракетной обороны, страна обратились к союзникам, однако нужного ответа не получила. «Поэтому мы достигли соглашения с РФ по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400», - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Такое решение Вашингтон принял из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU