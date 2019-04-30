2019-04-30T22:43:50+03:00
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

При этом избранный украинский лидер процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Избранный президент Украины Владимир Зеленский процитировал первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, пообещав всем трудиться на посту главы государства.

Напомним, во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента Украины, который прошел 21 апреля 2019 года. Владимир Зеленский был официально объявлен президентом страны.

"В этой дате есть определенный символизм, - сказал позже Зеленский. - 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока ещё рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью".

Ранее сайт kp.ru писал, что действующий президент Украины Петр Порошенко и вновь избранный глава государства Владимир Зеленский уже отреагировали на итоги выборов.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия не заинтересована в эскалации напряженности с США
Болтон: Трамп хочет «мирного перехода власти к Гуаидо»
Захарова: если США не прекратят вмешиваться в дела Венесуэлы, то это приведет к коллапсу
Посол США посетил задержанного в России за шпионаж Пола Уилана
Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов, записав песню
Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности приметь оружие
Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии
На юго-востоке Москвы грузовик провалился под грунт после аварии
Эрдоган: проект F-35 обречен на провал без участия Анкары
Зеленский объявил публичный конкурс на должность советника президента Украины
Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ
Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии
В Санкт-Петербурге 30 ветеранов, блокадников и узников концлагерей получили новые квартиры
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Зеленский о Путине: видел, но не знаком
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»