Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

СЕГОДНЯ 22:43 2019-04-30T22:43:50+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский процитировал первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, пообещав всем трудиться на посту главы государства.

Напомним, во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента Украины, который прошел 21 апреля 2019 года. Владимир Зеленский был официально объявлен президентом страны.

"В этой дате есть определенный символизм, - сказал позже Зеленский. - 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока ещё рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью".

Ранее сайт kp.ru писал, что действующий президент Украины Петр Порошенко и вновь избранный глава государства Владимир Зеленский уже отреагировали на итоги выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU