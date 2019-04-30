Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов, записав песню

СЕГОДНЯ 22:53 2019-04-30T22:53:11+03:00

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Жители Владивостока поздравили Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов, устроив 30 апреля масштабный флешмоб. Более 400 горожан собрались на Корабельной набережной и хором спели песню композитора Александра Городницкого «Севастополь останется русским». Видеозапись выступления участники флешмоба разместили на YouTube.

В акции приняли участие люди самых разных возрастов – школьники, студенты, пенсионеры. Песня впервые прозвучала в новой аранжировке. Кроме того, к ней добавился еще один куплет, который сочинил приморский поэт Олег Матвеев, сотрудник Морского государственного университета. Автор взял за основу строки «Севастополь вернется назад, Севастополь останется русским» и завершил композицию фразой «Севастополь вернулся назад, Севастополь всегда будет русским». По словам Олега Матвеева, песня посвящена как героическим событиям Великой Отечественной войны, так и недавней «Крымской весне».

Участники флешмоба записали песню и выложили ролик в Сеть. Фото: кадр видео.

Кроме Владивостока флешмоб в честь 75-летия освобождения Севастополя от фашистских захватчиков пройдет еще в пяти городах – Санкт-Петербурге, Мурманске, Астрахани, Южно-Сахалинске и Калининграде.

- В каждом городе прозвучит свой оригинальный четвертый куплет, – рассказал председатель Краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович.

Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU