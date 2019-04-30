Цукерберг показал новый дизайн Facebook

30 Апр 23:59 2019-05-01T00:20:26+03:00

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Основатель соцсети Facebook и глава одноименной компании Марк Цукерберг рассказал о переменах в своем детище и показал «новое лицо Фейсбука» – обновленный дизайн интерфейса. Социальная сеть заметно посветлеет: специалисты решили сменить доминирующий в привычном варианте синий цвет на белый, а общий вид «чище и проще». Но на этом изменения не заканчиваются, Facebook также обновит некоторые разделы и мобильное приложение.

«В целом мы сделали так, что вам проще искать то, что вам надо, и добраться до тех функций, которые вы больше всего используете», - сказал Марк Цукерберг на конференции для разработчиков F8, проходившей в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

Соцсеть сменит синий цвет на белый. Фото: пресс-служба Facebook

Кроме того, как сообщил глава Facebook, компания намерена добиться большей конфиденциальности общения.

«Мягко говоря, у нас сейчас не лучшая репутация в плане обеспечения конфиденциальности. Но я привержен тому, чтобы исправить это и открыть новую страницу для нашей продукции», - заявил Цукерберг.

Новый дизайн Facebook.Основатель Facebook Марк Цукерберг представил редизайн сайта соцсети и приложений на ежегодной конференции для разработчиков F8

ИСТОЧНИК KP.RU