Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель соцсети Facebook и глава одноименной компании Марк Цукерберг рассказал о переменах в своем детище и показал «новое лицо Фейсбука» – обновленный дизайн интерфейса. Социальная сеть заметно посветлеет: специалисты решили сменить доминирующий в привычном варианте синий цвет на белый, а общий вид «чище и проще». Но на этом изменения не заканчиваются, Facebook также обновит некоторые разделы и мобильное приложение.
«В целом мы сделали так, что вам проще искать то, что вам надо, и добраться до тех функций, которые вы больше всего используете», - сказал Марк Цукерберг на конференции для разработчиков F8, проходившей в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).
Соцсеть сменит синий цвет на белый. Фото: пресс-служба Facebook
Кроме того, как сообщил глава Facebook, компания намерена добиться большей конфиденциальности общения.
«Мягко говоря, у нас сейчас не лучшая репутация в плане обеспечения конфиденциальности. Но я привержен тому, чтобы исправить это и открыть новую страницу для нашей продукции», - заявил Цукерберг.
Новый дизайн Facebook.Основатель Facebook Марк Цукерберг представил редизайн сайта соцсети и приложений на ежегодной конференции для разработчиков F8
ИСТОЧНИК KP.RU