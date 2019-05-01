СЕГОДНЯ 00:04 2019-05-01T00:04:25+03:00

В ЮАР почти 2 тысячи человек заблокированы в шахте по добыче платины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время рассматриваются варианты вывода горняков на поверхность

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В городе Рюстенбург в Южно-Африканской Республике около 1,8 тысячи человек оказались заблокированными в шахте по добыче платины одной из горнодобывающих компаний. Предположительно, в стволе шахты произошла авария.

«Они в очень большом комплексе, но в достаточной безопасности. <...> У них есть доступ к воде, и там достаточная вентилируемость", - приводит агентство «Блумберг» слова представителя компании Джеймса Веллстеда.

При этом он добавил, что в настоящий момент организация изучает варианты вывода горняков на поверхность. Для этих целей могут использовать соседнюю шахту.

Ранее сайт kp.ru писал, что крупнейшая авария произошла на мини-шахте "Схидкарбон" в провозглашенной Луганской народной республике, предположительно причиной послужил взрыв метана. Под завалами оказались 17 человек. В спасательной операции были задействованы около 100 человек, в том числе горноспасатели РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU