Стрельба в Университете Северной Каролины: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 02:52 2019-05-01T03:16:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В США произошел очередной инцидент со стрельбой в ученом заведении. В этот раз выстрелы раздались в студенческом городке университета штата Северная Каролина, расположенном в городе Шарлотт. В результате ранены три человека, передает местный телеканал WSOC.

По его данным, неизвестный открыл огонь по людям возле одного из зданий учебного комплекса. Руководство вуза тут же перекрыло все входы и выходы, а на своей странице в Twitter опубликовало предостережение, в котором настоятельно рекомендовало студентам и преподавателям «скрываться бегством, прятаться» или «давать отпор» при необходимости.

Полиция уже задержала подозреваемого, его личность и мотивы устанавливаются. Однако дирекция университета сообщила, что запрет на вход и выход остается в силе, посоветовав всем обитателям студенческого городка оставаться в безопасных местах.

Стоит отметить, что случаи со стрельбой в учебных заведениях США – не редкость. Как писал сайт kp.ru, в прошлом году в День Святого Валентина, 14 февраля, 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню в стенах своей бывшей школы в городе Паркленд (штат Флорида), его жертвами в общей сложности стали 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU