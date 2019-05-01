Спецпосланник ООН по Сирии надеется собрать конституционный комитет САР уже летом

СЕГОДНЯ 03:55 2019-05-01T04:23:48+03:00

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Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет САР может быть сформирован уже этим летом. По крайней мере, он сам на это надеется.

«Да, я надеюсь, я верю, что продвижение в этом направлении возможно», - так он ответил на вопросы журналистов после прошедшего во вторник, 30 апреля, заседания Совета Безопасности ООН.

Гейр Педерсен добавил, что точной даты пока нет, но «мы добились ощутимого прогресса в обсуждении имен и правил процедуры». По его словам, состав будущего комитета почти известен, осталось согласовать только шесть имен из 150, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решение создать конституционный комитет, который начнет работу над новой Конституцией САР, приняли участники Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи 30 января 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697328" frameborder="0"></iframe> Подразделения Сирийской Арабской Армии продолжают поддерживать боевую выучку.

ИСТОЧНИК KP.RU