Ради торговой сделки с Китаем Трамп исключил из повестки переговоров вопрос о шпионах и хакерах

СЕГОДНЯ 04:29 2019-05-01T04:44:17+03:00

По данным Financial Times, президент США смягчил позицию своей администрации, обвинявшей Пекин в кибератаках

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Президент США Дональд Трамп настолько стремится поскорее заключить с Китаем торговое соглашение, что даже решил исключить из повестки переговоров вопрос о коммерческом шпионаже и хакерских атаках на американские компании, в которых Вашингтон обвиняет Пекин. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники сообщает газета Financial Times.

«Многие вопросы исключаются из этих переговоров, поскольку президент Трамп хочет заключить сделку», - приводит издание слова одного из своих собеседников.

По мнению источников газеты, дабы все-таки как-то урегулировать эту проблему, вашингтонская администрация вместо прямых обвинений и угроз может принять от властей КНР некое «обтекаемое обязательство».

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, о скором завершении «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином говорят давно. В частности, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Штаты могут заключить торговую сделку с Поднебесной в течение четырех недель.

США часто обвиняют Поднебесную в воровстве своих технологий, а китайские шпионы мерещатся американцам повсюду. На днях ЦРУ передало Великобритании данные о том, что китайская корпорация Huawei якобы получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU