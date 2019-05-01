Зеленский «перед всем мусульманским миром» извинился за ролик с Кадыровым

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-01T05:21:10+03:00

Избранный президент Украины уверяет, что он был не в курсе, какие кадры использовали «его ребята» для видеонарезки

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Будущий президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за то, что редакторская группа передачи «ЧистоNews» использовала для шуточных новостей кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Эта нашумевшая история снова всплыла во время его большого интервью журналисту Дмитрию Гордону, показанного телеканалом «112 Украина».

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», - сказал Зеленский.

По его словам, он вообще был не в курсе, какие кадры были использованы для этого ролика, потому что не вел программу. А если бы знал, что именно хочет показать его команда, не позволил бы, ибо понимает, что религия — это «болезненная тема», и задевать религиозные интересы — «просто некрасиво».

«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», - туманно пояснил шоумен.

Стоит отметить, что Зеленский говорит неправду: тот выпуск вел именно он, и в этом легко убедиться, поскольку ролик в Интернете сохранился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/510563" frameborder="0"></iframe> Актер Зелинский поглумился над слезами Рамзана Кадырова и пожилого пенсионера.

К слову, как писал сайт kp.ru, сам Рамзан Кадыров перед вторым туром президентских выборов на Украине похвалил Зеленского и пристыдил его соперника Петра Порошенко.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU