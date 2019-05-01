Зеленский «перед всем мусульманским миром» извинился за ролик с Кадыровым
Будущий президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за то, что редакторская группа передачи «ЧистоNews» использовала для шуточных новостей кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Эта нашумевшая история снова всплыла во время его большого интервью журналисту Дмитрию Гордону, показанного телеканалом «112 Украина».
«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», - сказал Зеленский.
По его словам, он вообще был не в курсе, какие кадры были использованы для этого ролика, потому что не вел программу. А если бы знал, что именно хочет показать его команда, не позволил бы, ибо понимает, что религия — это «болезненная тема», и задевать религиозные интересы — «просто некрасиво».
«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», - туманно пояснил шоумен.
Стоит отметить, что Зеленский говорит неправду: тот выпуск вел именно он, и в этом легко убедиться, поскольку ролик в Интернете сохранился.
Актер Зелинский поглумился над слезами Рамзана Кадырова и пожилого пенсионера.
К слову, как писал сайт kp.ru, сам Рамзан Кадыров перед вторым туром президентских выборов на Украине похвалил Зеленского и пристыдил его соперника Петра Порошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU