Конституционный суд Чехии признал право отелей требовать от гостей признания Крыма украинским

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-01T06:01:13+03:00

В марте 2014 года в чешской гостинице отказались заселить 49 российских спортсменов из-за «неправильного» ответа на вопрос о полуострове

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Чешским отелям фактически разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским: Конституционный суд (КС) Чехии признал законным отказ владельца гостиницы Brioni в городе Острава разместить россиян из-за «неправильного» ответа на вопрос о принадлежности полуострова, сообщает пражская газета Pravo.

Во вторник, 30 апреля, КС отменил решение Верховного суда (ВС), который ранее действия хозяина Brioni незаконными. Речь идет о событиях пятилетней давности. В марте 2014 года владелец отеля Томаш Крчмарж отказался заселить 49 российских спортсменов и вывесил на двери табличку, гласившую, что гостиница не принимает граждан России из-за «аннексии Крыма». Правда, после резкой критики а свой адрес Крчмарж разрешил россиянам останавливаться в своей гостинице, но при условии: они должны письменно заявить, что не согласны с присоединением Крыма к РФ.

Чешская торговая инспекция оштрафовала отель Крчмаржа на 50 тысяч крон (примерно две тысячи евро) «за дискриминацию потребителей по национальному признаку», Высший суд республики снизил штраф до пяти тысяч крон (около 200 евро), а Конституционный – отменил.

КС Чехии решил, что Томаш Крчмарж «выразил свои политические взгляды в корректной форме», а в его действиях не было никакой дискриминации, раз он заранее предупредил потенциальных постояльцев о специфических условиях заселения.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697201" frameborder="0"></iframe> Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU