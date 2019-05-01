2019-05-01T07:19:46+03:00
Общество

Погода в Москве на 1 мая 2019 года: температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 1 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Синоптики обещают 1 мая 2019 года в Москве теплую погоду и без осадковСиноптики обещают 1 мая 2019 года в Москве теплую погоду и без осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 1 мая 2019 года ожидается переменно облачная и без осадков. Днем температура воздуха в столице прогреется до плюс 14-16 градусов выше нуля. Ближе к вечеру, ночью столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов.

Скорость ветра восточного и юго-восточного направлений составил 5-10 метров в секунду, передает Гидрометцентр РФ. Атмосферное давление в столице составит 747 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в среду температура воздуха будет находится в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Местами ожидаются дожди. Из-за риска природных пожаров 1 мая объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во время длинных первомайских праздничных выходных постепенно в Москву вернется 20-градусное тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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