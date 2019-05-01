2019-05-01T07:26:07+03:00
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о своем «бегстве» из Венесуэлы

Ранее госсекретарь США заявил, якобы лидер Боливарианской республики собирался покинуть страну, но его «отговорили русские»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает перед сторонниками 30 апреляПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает перед сторонниками 30 апреляФото: REUTERS
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Законно избранный президент Боливарианской республики Николас Мадуро прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, который накануне в интервью CNN заявил, якобы венесуэльский лидер собирался сбежать из родной страны на Кубу.

«Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну», - рассказал президент Венесуэлы соотечественникам в эфире телеканала TeleSUR.

«Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!» - добавил он возмущенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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