Мадуро ответил на слова Помпео о своем «бегстве» из Венесуэлы
Ранее госсекретарь США заявил, якобы лидер Боливарианской республики собирался покинуть страну, но его «отговорили русские»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает перед сторонниками 30 апреляФото: REUTERS
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Законно избранный президент Боливарианской республики Николас Мадуро прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, который накануне в интервью CNN заявил, якобы венесуэльский лидер собирался сбежать из родной страны на Кубу.
«Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну», - рассказал президент Венесуэлы соотечественникам в эфире телеканала TeleSUR.
«Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!» - добавил он возмущенно.
ИСТОЧНИК KP.RU