Мадуро ответил на слова Помпео о своем «бегстве» из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-01T07:26:07+03:00

Ранее госсекретарь США заявил, якобы лидер Боливарианской республики собирался покинуть страну, но его «отговорили русские»

Изменить размер текста: A A

Законно избранный президент Боливарианской республики Николас Мадуро прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, который накануне в интервью CNN заявил, якобы венесуэльский лидер собирался сбежать из родной страны на Кубу.

«Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну», - рассказал президент Венесуэлы соотечественникам в эфире телеканала TeleSUR.

«Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!» - добавил он возмущенно.

ИСТОЧНИК KP.RU