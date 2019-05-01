СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-01T07:56:58+03:00

Устроивший стрельбу в синагоге в Калифорнии не признал вину Фото: REUTERS

Судья постановил оставить Джона Ирнеста под стражей без права освобождения под залог

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19-летний Джон Ирнест, открывший в минувшие выходные стрельбу в синагоге города Поуэй штата Калифорния, в суде не признал себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

Судья Джозеф Браннигэн постановил оставить обвиняемого под стражей без права освобождения под залог, передает агентство Reuters. По оценке судьи, в случае выхода на свободу до начала судебного разбирательства Ирнест "будет представлять явную и чрезвычайную угрозу" обществу.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге калифорнийского города Поуэй. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один из них скончался.

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. Как позже было установлено, перед атакой он опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.

ИСТОЧНИК KP.RU