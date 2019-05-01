2019-05-01T08:22:13+03:00
Политика

Будущая первая леди Украины рассказала о вероятности переговоров мужа с Путиным

По словам Елены Зеленской, избранный украинский лидер не готов к двустороннему диалогу с президентом России один на один
Марина ВЕНЦОВА
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Будущая первая леди Украины рассказала о вероятности переговоров мужа с президентов России Владимиром ПутинымБудущая первая леди Украины рассказала о вероятности переговоров мужа с президентов России Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако такие переговоры должны проходить в присутствии международных партнеров.

"Невозможно начать с уступок. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", - сказала она в интервью изданию The Daily Beast.

Кроме того, Елена Зеленская отметила, что супруг никогда не станет чьей-то марионеткой.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, как ранее писал сайт kp.ru, выступил против его двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам Апаршина, прямые переговоры с РФ без посредников являются "бесперспективными" для Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, представила окончательные итоги второго тура выборов президента, который прошел в 21 апреля 2019 года. Владимир Зеленский был официально объявлен президентом страны.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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