2019-05-01T08:37:57+03:00
В мире

Вашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

Федеральное авиационное управление запретило самолетам США летать над республикой на высоте ниже 8 километров
Марина ВЕНЦОВА
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Вашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над ВенесуэлойВашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над ВенесуэлойФото: REUTERS
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) Соединенных Штатов запретило американским авиакомпаниям летать над Венесуэлой. Кроме того, операторам предписано покинуть страну в течение 48 часов.

"Все операции, связанные с авиаперелетами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте до 260 тысяч футов <…> запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счет, в связи с усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанными с этим возможными рисками для полетных операций", - цитирует Интерфакс сообщение ФАУ.

Такое решение, как отмечается в документе, регулятор принял это решение из-за "политической нестабильности и напряженности".

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля, во вторник, объявивший себя в январе «временным президентом» Боливарианской Республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.

Митинги протеста в этот день прошли во многих городах страны, а в столичном районе Чакао демонстранты устроили беспорядки, вступали в стычки с полицией. Во время столкновений протестующих с полицией в венесуэльской столице Каракасе пострадали не менее 50 человек.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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