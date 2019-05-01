Компания Apple сообщила о снижении прибыли по итогам финансового квартала

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-01T08:51:19+03:00

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Сокращение прибыли и выручки зафиксировала компания Apple по итогам второго квартала 2019 финансового года. Как следует из корпоративной отчетности, общая выручка компании в течение трех месяцев, которые завершились 30 марта 2019 года, составила чуть более 58 миллиардов долларов. Это на 5 процентов меньше аналогичного показателя, зафиксированного год назад.

Чистая прибыль Apple за указанный период составила около 11,5 миллиардов долларов, что на 16 процентов меньше, чем за второй квартал прошлого финансового года. За три указанных месяца текущего года, как следует из отчетности, выручка от продаж смартфонов iPhone составила около 31 миллиард долларов. Это на 17 процентов меньше, чем год назад, передает ТАСС.

При этом, опубликованные показатели оказались выше ожиданий аналитиков, отмечает газета The Wall Street Journal.

ИСТОЧНИК KP.RU