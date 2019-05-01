2019-05-01T09:05:33+03:00
В мире

Помпео: российские зенитно-ракетные комплексы не помешают вторжению США в Венесуэлу

По словам госсекретаря, если президент США выберет «военное решение» ситуации, американские военнослужащие его исполнят
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Госсекретать США Майкл ПомпеоГоссекретать США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил уверенность, что российские зенитно-ракетные комплексы, которые находятся на вооружении армии Венесуэлы, не помешают Вашингтону провести военную операцию против президента этой страны Николаса Мадуро.

"Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент [США] примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 30 апреля объявивший себя в январе «временным президентом» Боливарианской Республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода».

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В ходе митингов, которые прошли во многих городах Венесуэлы, при столкновениях протестующих с полицией пострадали не менее 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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