СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-01T09:48:02+03:00

Роспотребнадзор вновь рассказал о том, как защититься от клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Роспотребнадзор на период первой половины мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Кроме того, ведомство вновь дало рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

"В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Как отметили в ведомстве, телефоны горячих линий, а также адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Специалисты готовы рассказать, как себя вести в том случае, если присосался клещ, а также при положительном результате на инфекционные заболевания, которые передаются с укусом клеща.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по статистике, 95% укусов клещей приходится на Подмосковье. И лишь 5% - на столичные лесопарки.

ИСТОЧНИК KP.RU