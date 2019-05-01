2019-05-01T10:13:01+03:00
Политика

Специалисты подсчитали, сколько у США ядерных боеголовок

По оценкам американских ученых-атомщиков, Штаты располагают ядерным арсеналом из 3,8 тысячи боеголовок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовокЯдерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовокФото: REUTERS
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Соединенные Штаты на сегодняшний день располагают арсеналом из примерно 3,8 тысячи ядерных боеголовок, причем 1750 из них развернуты и установлены на носителях – баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках, – еще 2050 ждут своего часа в хранилищах.

Кроме того, около 2 385 устаревших боеголовок приготовлены для утилизации, их должны ликвидировать до 2030 года. Итого – приблизительно 6 185. Такие данные обнародовал американский «Бюллетень ученых-ядерщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists).

Уточняется, что из тех, что уже развернуты и находятся на носителях, 1,3 тысячи размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных боеголовок установлены на бомбардировщиках на территории США, 150 – на американских военных базах в Европе.

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях Дональд Трамп предложил России и Китаю избавиться от ядерного оружия.

Напомним, в самом начале своего президентства он поручил Пентагону оценить ядерный потенциал страны, дабы убедиться, «что он способен должным образом противостоять угрозам ХХI века и вселять уверенность в союзников».

Хроника ядерных взрывов с 1945 по 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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