Президент Боливии: США не смогли произвести государственный переворот в Венесуэле

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-01T10:22:17+03:00

Эво Моралес подчеркнул, что международное сообщество всегда должно защищать суверенитет других стран

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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство Соединенных Штатов неудачно попыталось произвести государственный переворот в Венесуэле.

"[Президент США Дональд] Трамп снова неудачно пытался произвести госпереворот, - написал он в «Твиттере», - К сожалению, некоторые правительства заблуждаются и его поддерживают".

При этом Моралес отметил, что международное сообщество всегда должно защищать суверенитет других стран. "Мы поддерживаем любую инициативу по установлению диалога", - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что очередная попытка государственного переворота в Венесуэле под руководством Хуана Гуаидо провалилась. Она превратилась в фарс, несмотря на разрекламированную в западных СМИ попытку захватить власть.

Напомним, накануне объявивший себя в начале года «временным президентом» Боливарианской Республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников призвал народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В ходе митингов, которые прошли во многих городах Венесуэлы, при столкновениях протестующих с полицией пострадали не менее 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU