Президент Боливии: США не смогли произвести государственный переворот в Венесуэле
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство Соединенных Штатов неудачно попыталось произвести государственный переворот в Венесуэле.
"[Президент США Дональд] Трамп снова неудачно пытался произвести госпереворот, - написал он в «Твиттере», - К сожалению, некоторые правительства заблуждаются и его поддерживают".
При этом Моралес отметил, что международное сообщество всегда должно защищать суверенитет других стран. "Мы поддерживаем любую инициативу по установлению диалога", - подчеркнул он.
Ранее сайт kp.ru писал, что очередная попытка государственного переворота в Венесуэле под руководством Хуана Гуаидо провалилась. Она превратилась в фарс, несмотря на разрекламированную в западных СМИ попытку захватить власть.
Напомним, накануне объявивший себя в начале года «временным президентом» Боливарианской Республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников призвал народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.
В ходе митингов, которые прошли во многих городах Венесуэлы, при столкновениях протестующих с полицией пострадали не менее 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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