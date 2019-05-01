Спектакли с участием Сухорукова в театре имени Моссовета отменены из-за болезни артиста

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-01T12:00:57+03:00

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Театр имени Моссовета отменил ближайшие спектакли с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова в связи с его болезнью.

«В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения: 6 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля "Встречайте, мы уходим" будет показан спектакль "Иисус Христос – суперзвезда», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице театра в «Инстаграме».

Кроме того, в театре отметили, что 7 мая вместо "Римской комедии (Дион)" будет показан спектакль "Идиот", а 10 мая вместо "Р. Р. Р." - спектакль "Как важно быть серьезным". В администрации театра отметили, что все билеты, которые были куплены на отмененные спектакли, действительны.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время спектакля "Встречайте, мы уходим" Сухоруков повредил руку. Нелепая случайность произошла с ним в самом финале представления. Артист перепрыгивал через ковер, который как раз перед ним должны были расстелить, однако у него это не получилось. Трюк закончился тем, что Сухоруков упал прямо на руку и повредил ее. 9 апреля артист был выписал из НИИ им. Склифосовского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704931" frameborder="0"></iframe> Самый откровенный эксклюзив! Виктор Сухоруков: "...И вот упал на сцене перед самым поклоном, кричу - "Я сломал руку!" А зрители - Ха-ха-ха! И хлопают. Такого спектакля у меня еще не было. А потом был Склиф...".

ИСТОЧНИК KP.RU