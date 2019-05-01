Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза за «дискредитирующий проступок»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-01T11:27:34+03:00

Андрей Втюрин возглавлял Службу безопасности президента Беларуси с 2007 по 2014 год. Фото: vsr.mil.by.

По некоторым данным, Андрей Втюрин ранее был задержан за получение взятки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что Втюрин отправлен в отставку за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Указ был подписан 24 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что Комитет государственной безопасности Республики Беларусь задержал Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совбеза, а до этого руководителя Службы безопасности президента. По некоторым данным, причина задержания - подозрение во взятке, фигурировала даже сумма - 150 тысяч долларов. По некоторым данным, его коттедж в элитном поселке «Дрозды-2» опечатан.

В последний раз имя Андрея Втюрина фигурировало в СМИ 28 марта – полковник выступил на заседании облисполкома по профилактике правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU