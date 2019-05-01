Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза за «дискредитирующий проступок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
В документе отмечается, что Втюрин отправлен в отставку за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Указ был подписан 24 апреля.
Ранее сайт kp.ru писал, что Комитет государственной безопасности Республики Беларусь задержал Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совбеза, а до этого руководителя Службы безопасности президента. По некоторым данным, причина задержания - подозрение во взятке, фигурировала даже сумма - 150 тысяч долларов. По некоторым данным, его коттедж в элитном поселке «Дрозды-2» опечатан.
В последний раз имя Андрея Втюрина фигурировало в СМИ 28 марта – полковник выступил на заседании облисполкома по профилактике правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU