2019-05-01T12:00:53+03:00
Общество

МВД: более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка в столице
Марина ВЕНЦОВА
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По данным МВД по городу Москве, более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в МосквеПо данным МВД по городу Москве, более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шествие, посвященное празднованию дня Весны и Труда, которое была организовано Московской федерацией профсоюзов собрало в центре столице более 100 тысяч человек. Об этом в среду сообщили в главном управлении МВД России по городу Москве.

«Сотрудники полиции, Росгвардии и представители народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, демонстрация 1 мая 2019 года в Москве объединит людей в один дружный строй под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонны участников шествия пройдут от Храма Василия Блаженного через Красную площадь к Историческому музею.

Как проходит весенние шествие в Москве, можно увидеть в ходе прямой онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

Как мир отмечает 1 мая 2019.Как празднуют Международный день солидарности трудящихся 1 мая 2019 в странах мира. "Красный марш в Москве. Традиционный митинг коммунистов в памятника Карлу Марксу. Марш рабочих в Стамбуле. Ежегодная демонстрация трудящихся в берлинском Кройцберге. Протестная демонстрация желтых жилетов в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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