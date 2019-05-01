2019-05-01T12:53:06+03:00
Происшествия

Полиция установила личность, устроившего стрельбу в университете Северной Каролины

«Стрелком» оказался 22-летний Тристан Эндрю Террел - студент университета Шарлотты
Марина ВЕНЦОВА
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Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной КаролиныПолиция установила личность стрелявшего в университете Северной КаролиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция установила, что стрельбу в университете Шарлотты в Северной Каролине, в результате которой погибли двое и ранены четыре человека, устроил 22-летний студент Тристан Эндрю Террелл.

Как рассказал начальник полиции университетского кампуса Джефф Бейкер рассказал, парень ворвался в помещение, где проходил семинар его группы в последний день занятий, и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета. В учебном заведении началась паника, передает National Public Radio.

В данный момент, по данным местной полиции, неизвестно, являются ли жертвы студентами, педагогами или сотрудниками университета. Нападавший находится под стражей, говорится в сообщении ведомства в «Твиттере».

Как отметил дед правонарушителя, внук никогда не проявлял никакого интереса к оружию и новость о том, что он, возможно, принимал участие в массовой стрельбе, была ошеломляющей для него, рассказал он в интервью Associated Press.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в США произошел очередной инцидент со стрельбой в ученом заведении. В этот раз выстрелы раздались в студенческом городке университета штата Северная Каролина, расположенном в городе Шарлотт. В результате ранены три человека.

Стрельба в университете Северной Каролины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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