Порядка 5 тысяч человек вышли на шествие против ликвидации русских школ в Риге

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-01T14:29:42+03:00

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В Риге проходит массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Как сообщил сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов в акции принимаю участие порядка 5 тысяч человек.

Люди собрались около здания театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты "Русские школы - наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы - не рабы!", "Русский язык - язык победы!". Как передает ТАСС, от места сбора протестующие начали марш по центру Риги до одного из городских парков.

Как отметил Митрофанов, проживающим в Латвии национальным меньшинствам следует продолжать отстаивать свое право на получение образования на родном языке. "Этот путь будет долгим, но он обязательно увенчается победой. Мы отстоим право обучать своих детей на родном, на русском языке", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Конституционного суда Латвии принял решение о признании соответствующим Конституции перевод русских школ на латышский язык обучения. Такой вывод является окончательным и не подлежит оспариванию. Между тем, 40% населения двухмиллионной прибалтийской стране являются русскоговорящими.

ИСТОЧНИК KP.RU