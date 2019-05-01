2019-05-01T14:29:42+03:00
Общество

Порядка 5 тысяч человек вышли на шествие против ликвидации русских школ в Риге

Конституционный суд Латвии ранее признал законным перевод учебных заведений на латышский язык обучения
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Риге проходит шествие против ликвидации русских школВ Риге проходит шествие против ликвидации русских школФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Риге проходит массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Как сообщил сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов в акции принимаю участие порядка 5 тысяч человек.

Люди собрались около здания театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты "Русские школы - наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы - не рабы!", "Русский язык - язык победы!". Как передает ТАСС, от места сбора протестующие начали марш по центру Риги до одного из городских парков.

Как отметил Митрофанов, проживающим в Латвии национальным меньшинствам следует продолжать отстаивать свое право на получение образования на родном языке. "Этот путь будет долгим, но он обязательно увенчается победой. Мы отстоим право обучать своих детей на родном, на русском языке", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Конституционного суда Латвии принял решение о признании соответствующим Конституции перевод русских школ на латышский язык обучения. Такой вывод является окончательным и не подлежит оспариванию. Между тем, 40% населения двухмиллионной прибалтийской стране являются русскоговорящими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни человек собрались в центре Парижа за четыре часа до начала первомайской демонстрации
Захарова опровергла слова Помпео о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу
Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны
Полиция установила личность, устроившего стрельбу в университете Северной Каролины
Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»
МВД: более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в Москве
Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза за «дискредитирующий проступок»
Спектакли с участием Сухорукова в театре имени Моссовета отменены из-за болезни артиста
Постпред России в ООН призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Президент Боливии: США не смогли произвести государственный переворот в Венесуэле
Специалисты подсчитали, сколько у США ядерных боеголовок
Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор вновь рассказал о том, как защититься от клещей
В России появились новые дорожные знаки
Помпео: российские зенитно-ракетные комплексы не помешают вторжению США в Венесуэлу
Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил его доклад по «делу России»