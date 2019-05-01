Захарова опровергла слова Помпео о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-01T14:41:22+03:00

Госсекретарь США ранее заявил, что президент Венесуэлы на фоне протестных акций готов уехать из страны

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о том, что Россия якобы отговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну.

"Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны", - сказал она телеканалу CNN.

Ранее сайт kp.ru писал, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что на фоне народных протестов 30 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался покинуть родину, однако его «отговорили русские». По словам главы американского госдепа, во вторник утром Мадуро собирался вылететь на Кубу.

Напомним, во вторник, 30 апреля объявивший себя «временным президентом» Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента. В столкновениях митингующих с полицией пострадали 50 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU