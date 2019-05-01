Сотни человек собрались в центре Парижа за четыре часа до начала первомайской демонстрации

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-01T15:04:46+03:00

Сотни человек вышли на бульвар Монпарнас в Париже за четыре часа до начала демонстрации Фото: REUTERS

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Несколько сотен человек собрались в районе небоскреба Монпарнас в Париже чуть менее чем за четыре часа до официального начала первомайской демонстрации. Большинство участников акции в желтых светоотражающие жилетах.

Из толпы людей, как передает ТАСС, можно услышать уже ставшими традиционными оскорбления в адрес полиции и лозунги против капитализма.

Все, кто желает пройти на бульвар Монпарнас, должны пройти через установленные полицией и жандармами кордоны. Стражи порядка тщательно досматривают людей на предмет наличия запрещенных предметов. Как сообщила официальный представитель управления полиции Парижа Летисия Валлар, «по состоянию на 11:00 [12:00 мск] уже задержаны 35 человек».

Власти города опасаются, что манифестации могут привести к новым беспорядкам на улицах французской столицы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во Франции с ноября прошлого года проходят акции протесты "желтых жилетов". Первые требования манифестантов заключались в не повышении налога на топливо и цен на бензин, в дальнейшем круг запросов существенно расширился.

В Париже во время манифестации вспыхнули беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU