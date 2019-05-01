Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России. В этом году в него вошли певицы Анастасия и Мария Толмачевы, поэт-песенник Симон Осиашвили, композитор Лора Квинт, а также дизайнер Игорь Гуляев.
Полный список членов жюри от каждой страны опубликован на официальном сайте "Евровидения".
Напомним, что в 2019 году местом проведения популярного песенного конкурса станет израильский Тель-Авив. От России выступит Сергей Лазарев с песней "Scream". Стоит отметить, что этот певец уже представлял нашу страну на "Евровидении", но в 2016 году. Тогда он занял третье место с песней "You're the only one", уступив лишь Австралии и Украине.
К слову, представителей Киева на конкурсе в этом году вовсе не будет. Артисты отказались подписывать не устраивающие их контракты с национальной общественной телерадиокомпаний, передает сайт kp.ru.
С кем будет соперничать Лазарев на Евровидении 2019?.Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении. Певец назвал своего главного соперника в конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU