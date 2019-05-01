Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-01T15:34:01+03:00

Пуск ракет "Уран" в Балтийском море. Фото: скрин с видео

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Министерство обороны РФ опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Как видно на видео, экипаж корвета успешно поразил двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, которая находилась в 30 километрах от корабля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706384" frameborder="0"></iframe> Учебно-боевые пуски противокорабельных ракет «Уран» корветом «Стойкий».

Ранее сайт kp.ru писал, что в середине июля Петербург примет IX Международный военно-морской салон - IMDS-2019. Он станет местом встреч специалистов отрасли, а также поводом для демонстрации последних новинок мореходного дела. По предварительным прогнозам, для участия в салоне прибудут около 50 иностранных делегаций.

Гости IMDS-2019 смогут увидеть 15 новых кораблей и катеров Военно-морского флота России, в их числе фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов.

ИСТОЧНИК KP.RU