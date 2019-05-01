2019-05-01T16:23:04+03:00
Политика

Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР

Следующий раунд консультаций состоится на будущей неделе в Вашинтоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лю Хэ, Стивен Мнучин и Роберт ЛайтхайзерЛю Хэ, Стивен Мнучин и Роберт ЛайтхайзерФото: REUTERS
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Американские представители провели продуктивные торговые переговоры со своими китайскими коллегами. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, который принимал участие в пекинских консультациях вместе с Робертом Лайтхайзером. Китайскую сторону на этой встрече представлял вице-премьер Госсовета республики Лю Хэ.

"Представитель Лайтхайзер и я только что закончили продуктивные встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ", - написал Мнучин у себя на странице в Twitter.

Согласно данным министра, следующий раунд торговых переговорных состоится уже на будущей неделе в Вашингтоне округа Колумбия.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале марта в самом Пекине консультации с США оценивали как довольно напряженные. Сторонам не хватает времени на детальное обсуждение и достижения консенсуса, поэтому встречи всегда приходится продлевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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