Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-01T16:56:06+03:00

Экс-премьер Италии проведет в больнице еще несколько дней

Изменить размер текста: A A

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес срочную операцию в одной из миланских больниц. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за острой кишечной непроходимости. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемой политиком партии "Вперед, Италия".

Сайт kp.ru писал о том, что 82-летний Берлускони почувствовал себя плохо еще в ночь на понедельник, 29 апреля. Изначально считалось, что причиной болей стала почечная колика, однако позже была выявлена непроходимость кишечника.

"Он (Берлускони - прим. ред.) был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки, возникший из-за спаечного процесса после перенесенной 40 лет назад холецистэктомии (удаление желчного пузыря)", - говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Стоит отметить, что в минувший вторник Берлускони должен был принять участие в пресс-конференции, посвященной выборам в Европейский парламент, однако врачи запретили ему идти на мероприятие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690736" frameborder="0"></iframe> Берлускони: «Россия должна быть членом Евросоюза, мы против антироссийских санкций».

ИСТОЧНИК KP.RU