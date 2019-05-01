2019-05-01T17:16:59+03:00
Политика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Документ вступает в силу с момента его опубликования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на "паузу"Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на "паузу"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах, которые должны помочь заемщикам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках нововведения исполнение обязательств по кредиту может быть временно приостановлено или же можно существенно уменьшить размер самих платежей. Срок действия каникул составляет не более шести месяцев. Основанием для их получения является потеря кормильца, временная нетрудоспособность, потеря работы, значительное снижение семейного дохода и другие факторы.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Его действие распространяется на все ипотечные кредиты на сумму не более 15 млн рублей, взятые как до, так и после публикации документа. Ознакомиться с подробностями проекта можно на официальном интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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