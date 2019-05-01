2019-05-01T17:33:48+03:00
Политика

Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко

Поста лишился также министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальник столичного управления ГИБДД ушел в отставку по собственному желанию. Фото: Александр Щербак/ТАССНачальник столичного управления ГИБДД ушел в отставку по собственному желанию. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виктора Коваленко от должности начальника управления московской ГИБДД.

Сайт kp.ru писал о том, что сам сотрудник министерства внутренних дел сообщил о желании уйти в отставку еще в начале апреля. Тогда в МВД подтвердили, что Коваленко подал рапорт об уходе с поста по собственному желанию.

Предполагалось, что решение связано с делом о скандальной аварии, устроенной мажором на "Гелендвагене". Тогда в ДТП погибли два человека - женщина и ее несовершеннолетняя дочь, а виновник случившегося спокойно покинул место ЧП, сославшись на необходимость съездить в больницу. Правоохранители ему не препятствовали.

К слову, еще одним указом от 1 мая 2019 года от должности освобожден также министр внутренних дел Ингушетии генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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