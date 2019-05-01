2019-05-01T17:41:22+03:00
Политика

Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле

В Дамаске считают, что это США дестабилизируют ситуацию в Боливарианской Республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сирия осуждает попытку переворота в ВенесуэлеСирия осуждает попытку переворота в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Сирии осудило предпринятую оппозицией попытку государственного переворота в Венесуэле.

Сайт kp.ru писал о том, что против официального Каракаса восстали некие "военнослужащие-предатели", однако мятеж удалось подавить.

В Дамаске считают, что за случившимся стоят Соединенные Штаты, не оставляющие попыток дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике вопреки воле народа.

"США используют все средства, включая экономическую блокаду для того, чтобы сместить президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро и превратить республику в послушное Вашингтону государство, которое будет следовать в орбите американской политики", - такое высказывание из заявления МИД Сирии приводит агентство SANA.

В документе говорится о том, что Дамаск полностью солидарен с дружественным ему Каракасом, а потому требует прекратить вмешательство Белого дома во внутренние дела этой страны.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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