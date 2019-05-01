Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Министерство иностранных дел Сирии осудило предпринятую оппозицией попытку государственного переворота в Венесуэле.
Сайт kp.ru писал о том, что против официального Каракаса восстали некие "военнослужащие-предатели", однако мятеж удалось подавить.
В Дамаске считают, что за случившимся стоят Соединенные Штаты, не оставляющие попыток дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике вопреки воле народа.
"США используют все средства, включая экономическую блокаду для того, чтобы сместить президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро и превратить республику в послушное Вашингтону государство, которое будет следовать в орбите американской политики", - такое высказывание из заявления МИД Сирии приводит агентство SANA.
В документе говорится о том, что Дамаск полностью солидарен с дружественным ему Каракасом, а потому требует прекратить вмешательство Белого дома во внутренние дела этой страны.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU