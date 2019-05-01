В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Получение российских паспортов украинцами должно караться лишением украинского гражданства. Такое мнение озвучил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак.
Политик напомнил, что Конституция Украины допускает наличие у граждан лишь одного паспорта - паспорта незалежной.
"Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", — сказал Грымчак в эфире телеканала "Пятый".
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Сайт kp.ru писал о том, что решение было принято чисто из гуманитарных соображений, а не с намерением как-то навредить Киеву.
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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