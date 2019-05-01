2019-05-01T17:55:49+03:00
Политика

В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ

Именно такая реакция последовала на упрощение процедуры получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве хотят лишать гражданства украинцев, получивших российские паспортаВ Киеве хотят лишать гражданства украинцев, получивших российские паспортаФото: REUTERS
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Получение российских паспортов украинцами должно караться лишением украинского гражданства. Такое мнение озвучил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак.

Политик напомнил, что Конституция Украины допускает наличие у граждан лишь одного паспорта - паспорта незалежной.

"Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", — сказал Грымчак в эфире телеканала "Пятый".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Сайт kp.ru писал о том, что решение было принято чисто из гуманитарных соображений, а не с намерением как-то навредить Киеву.

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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