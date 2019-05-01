СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-01T19:15:41+03:00

С помощью «суверенизации» интернета Россия сможет защититься от кибератак с Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета. Документ был принят Государственной думой 16 апреля, а 22 апреля одобрен Советом Федерации. Итоговый вариант проекта появился на портале правовой информации в среду, 1 мая.

Напомним, что закон позволит защитить российский интернет от внешних угроз и обеспечить его устойчивую работу в случае отключения от Всемирной Сети. Также в рамках этого нововведения Роскомнадзор получит право на осуществление централизованного управления Рунетом.

Сайт kp.ru писал о том, что закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, однако отдельные положения начнут действовать лишь с 1 января 2021 года. На реализацию проекта планируется выделить около 20 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств пойдет на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU