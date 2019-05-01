США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-01T19:03:13+03:00

Самолеты нанесли удары по сети туннелей и военному складу боевиков в Ираке

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Американские военные впервые применили истребители-бомбардировщики F-35A в настоящих боевых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США.

В ВВС рассказали, что удары были нанесены в рамках операции "Непоколебимая решимость". Целью истребителей стала укрепленная сеть туннелей боевиков, а также их склад боеприпасов в горах в иракском Хамрине.

"Этот самолет умнее, намного умнее [других истребителей], и потому он умеет гораздо больше”, - приводятся на сайте ВВС слова техника 380-й экспедиционной эскадрильи технического обслуживания сержанта Карла Теша.

Напомним, что ранее в апреле один из таких истребителей американского производства потерпел крушение в районе Тихого океана. Самолет принадлежал Силам обороны Японии и был выпущен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на ЧП, в Токио не стали отказываться от закупки партии F-35A.

Появилось видео с места крушения истребителя F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU