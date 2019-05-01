2019-05-01T19:03:13+03:00
Политика

США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях

Самолеты нанесли удары по сети туннелей и военному складу боевиков в Ираке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США впервые применили F-35 в боевых условияхСША впервые применили F-35 в боевых условияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские военные впервые применили истребители-бомбардировщики F-35A в настоящих боевых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США.

В ВВС рассказали, что удары были нанесены в рамках операции "Непоколебимая решимость". Целью истребителей стала укрепленная сеть туннелей боевиков, а также их склад боеприпасов в горах в иракском Хамрине.

"Этот самолет умнее, намного умнее [других истребителей], и потому он умеет гораздо больше”, - приводятся на сайте ВВС слова техника 380-й экспедиционной эскадрильи технического обслуживания сержанта Карла Теша.

Напомним, что ранее в апреле один из таких истребителей американского производства потерпел крушение в районе Тихого океана. Самолет принадлежал Силам обороны Японии и был выпущен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на ЧП, в Токио не стали отказываться от закупки партии F-35A.

Появилось видео с места крушения истребителя F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В штабе Зеленского подтвердили, что его жена купила квартиру в Крыму
В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки
Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета
В Подмосковье мужчина покончил с собой во время переговоров с полицией
В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки